Трамп перечислил уступки России в мирном плане по Украине

Трамп заявил об уступках РФ в мирном плане по Украине Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп высказал мнение о том, какие уступки, по его мнению, должна сделать Россия для урегулирования конфликта на Украине. По словам Трампа, Москва должна прекратить огонь и отказаться от дальнейшего продвижения ВС РФ. Информация опубликована в ходе общения президента с журналистами.

«Они прекращают борьбу и больше не занимают земли», — заявил президент США. Так он ответил на вопрос о том, на какие уступки, по его мнению, нужно пойти РФ в украинском урегулировании.