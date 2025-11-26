Логотип РИА URA.RU
Трамп перечислил уступки России в мирном плане по Украине

Трамп утверждает, что Россия должна отказаться от дальнейшего продвижения армии
26 ноября 2025 в 05:59
Трамп заявил об уступках РФ в мирном плане по Украине

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп высказал мнение о том, какие уступки, по его мнению, должна сделать Россия для урегулирования конфликта на Украине. По словам Трампа, Москва должна прекратить огонь и отказаться от дальнейшего продвижения ВС РФ. Информация опубликована в ходе общения президента с журналистами.

«Они прекращают борьбу и больше не занимают земли», — заявил президент США. Так он ответил на вопрос о том, на какие уступки, по его мнению, нужно пойти РФ в украинском урегулировании.

Кроме того, Трамп заявил о необходимости заключения сделки между Киевом и Москвой. В беседе с журналистами он указал на значительные военные ресурсы России и не исключил возможности территориальных потерь для Украины. Также глава США сообщил, что готов провести встречу с президентом Украины после достижения договоренностей. Кроме того, он проинформировал о предстоящем визите своего спецпосланника в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

