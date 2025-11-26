«Ростех» разработал новый дрон для уничтожения украинских HIMARS

Новый барражирующий дрон «Ростеха» способен поражать любую технику ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Госкорпорация «Ростех» наладила серийное производство нового барражирующего боеприпаса, который способен поражать натовские гаубицы, американские системы HIMARS и другую военную технику. Об этом сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Появился новый барражирующий боеприпас. Его разработка закончилась буквально в прошлом году <...> Он гарантированно достает все натовские гаубицы, контрбатарейные РЛС, „Хаймарсы“, любую бронетехнику, командные пункты и так далеех», — заявил Сергей Чемезов в беседе с ТАСС. Барражирующий боеприпас — это ударный беспилотный комплекс, который может долго находиться в воздухе и самостоятельно или с помощью оператора находить заданную цель.

Дальность действия боеприпаса — десятки километров, а вес боевой части — несколько килограммов. Чемезов подчеркнул, что новый боеприпас гарантирует поражение военных объектов противника, его уже выпускают серийно и активно применяют в бою.

