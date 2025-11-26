Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Трамп сообщил о ведущихся переговорах по определению границ Украины

26 ноября 2025 в 06:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Трамп заострил внимание на сложности вопроса о границах Украины

Трамп заострил внимание на сложности вопроса о границах Украины

Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Переговоры, связанные с определением границ Украины, в настоящий момент ведутся. Этот процесс непростой. Об этом в ходе общения с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы говорим... о попытках очистить границу: вы же не можете провести ее посреди дома или шоссе. Так что они пытаются что-то придумать. Процесс сложный. Он так быстро не делается», — заявил американский президент.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Евросоюз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ. 

Продолжение после рекламы

В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обсуждение мирного плана президента США Дональда Трампа «информационной вакханалией» из-за множества противоречивых сообщений в СМИ. Он подтвердил, что Россия считает план по урегулированию конфликта на Украине хорошей основой для переговоров, но ожидает от США официальный итоговый вариант документа, поскольку первоначальный текст уже был изменен после консультаций Вашингтона и Киева в Женеве 23 ноября.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал