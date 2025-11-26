Трамп сообщил о ведущихся переговорах по определению границ Украины
Трамп заострил внимание на сложности вопроса о границах Украины
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Переговоры, связанные с определением границ Украины, в настоящий момент ведутся. Этот процесс непростой. Об этом в ходе общения с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы говорим... о попытках очистить границу: вы же не можете провести ее посреди дома или шоссе. Так что они пытаются что-то придумать. Процесс сложный. Он так быстро не делается», — заявил американский президент.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Евросоюз выступает против каких-либо изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить ВСУ.
В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обсуждение мирного плана президента США Дональда Трампа «информационной вакханалией» из-за множества противоречивых сообщений в СМИ. Он подтвердил, что Россия считает план по урегулированию конфликта на Украине хорошей основой для переговоров, но ожидает от США официальный итоговый вариант документа, поскольку первоначальный текст уже был изменен после консультаций Вашингтона и Киева в Женеве 23 ноября.
