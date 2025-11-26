Активы «Лукойла» хотят купить в Европе
Болгарские власти планируют включить покупку активов «Лукойла» в бюджет страны
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Власти Болгарии рассматривают возможность приобретения активов российской нефтегазовой компании «Лукойл» на территории страны. Об этом сообщает болгарская газета BG Voice.
«Два предложения между первым и вторым чтениями [проекта] бюджета [Болгарии] свидетельствуют о готовности государства приобрести акции „Лукойла“», — пишет BG Voice. Депутаты предлагают использовать для этого механизмы, предусмотренные пунктами закона об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами.
