Экономика

Активы «Лукойла» хотят купить в Европе

BG Voice: Болгария собирается покупать зарубежные активы «Лукойла»
26 ноября 2025 в 06:32
Болгарские власти планируют включить покупку активов «Лукойла» в бюджет страны

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Болгарии рассматривают возможность приобретения активов российской нефтегазовой компании «Лукойл» на территории страны. Об этом сообщает болгарская газета BG Voice.

«Два предложения между первым и вторым чтениями [проекта] бюджета [Болгарии] свидетельствуют о готовности государства приобрести акции „Лукойла“», — пишет BG Voice. Депутаты предлагают использовать для этого механизмы, предусмотренные пунктами закона об административном регулировании экономической деятельности, связанной с нефтью и нефтепродуктами.

Ранее стало известно, что «Лукойл» ведет переговоры о продаже своих зарубежных активов из-за санкций США, пишет 360.ru. Среди потенциальных покупателей — компания IHC, которой владеет арабский шейх Тахнун бен Заид. Компания базируется в Объединенных Арабских Эмиратах.

