Водителям с ОСАГО грозит штраф из-за одной ошибки

Запуск автоматической проверки полисов ОСАГО через камеры фотовидеофиксации может привести к массовым ошибочным штрафам для добросовестных автомобилистов. Проблема касается миллионов водителей, чьи полисы не содержат госномеров транспортных средств. Об этом сообщил вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Подавляющее большинство автомобилистов об этой обязанности просто не знают <...> После запуска контроля ОСАГО камеры будут считать, что такая машина едет без страховки», — заявил вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин. Его слова передает «Известия».

В НСИС подтвердили, что система будет осуществлять перекрестную проверку по VIN-номеру при отсутствии данных о госномере. Это позволит избежать ошибочных штрафов для водителей с действующими полисами, но создаст дополнительную нагрузку на инфраструктуру.

