Трамп: число пунктов в мирном плане США по Украине сократилось

Трамп объявил о сокращении мирного плана по Украине Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент США Дональд Трамп сообщил о сокращении количества пунктов в американском мирном плане по Украине с 28 до 22 позиций. Соответствующее заявление он сделал в среду в ходе общения с журналистами, отвечая на вопросы о возможных уступках России.

«Они берут каждый из 28 пунктов и сокращают до 22 пунктов», — пояснил Трамп, передает РИА Новости. Он также уточнил, что первоначальное предложение США является «концепцией», а не окончательным планом урегулирования.

Ранее газета Washington Post сообщала о сокращении документа до 19 пунктов, однако Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом исходные 28 позиций. Европейские предложения при этом не рассматриваются в качестве альтернативы американской инициативе.

Продолжение после рекламы