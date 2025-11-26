Логотип РИА URA.RU
Россиянку задержали во Франции за помощь Донбассу

26 ноября 2025 в 06:41
Россиянка Анна Н. фигурирует в деле о шпионаже во Франции

Спецслужбы Франции задержали членов гуманитарной ассоциации SOS Donbass по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает французская ежедневная газета со ссылкой на данные следственных органов.

«Подозреваемым предъявлены обвинения в „сговоре с иностранным государством“ и „осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства“», — сообщает Parisien, переводит РИА Новости. В прокуратуре Парижа подтвердили, что задержанные якобы действовали под прикрытием гуманитарной миссии.

Среди задержанных оказалась гражданка России Анна Н. и Венсан П. Все фигуранты дела отрицают предъявленные обвинения, а один из задержанных французов был отпущен под судебный надзор с ограничениями.

