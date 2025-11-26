ВСУ атаковали Чувашскую Республику
26 ноября 2025 в 06:51
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Сегодня утром БПЛА противника совершили атаку на Чувашскую Республику. Благодаря слаженным действиям сотрудников экстренных служб, человеческих жертв удалось избежать. Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал