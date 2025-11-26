В Европе забили тревогу из-за конфискации российских активов

Бельгия призывает Евросоюз к гарантиям безопасности из-за активов РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Бельгия убеждает другие европейские страны в опасности, которую несет изъятие российских активов, замороженных на Западе. Бельгийский министр обороны и внешней торговли Тео Франкен заявил, что Италия уже разделила их позицию.

«Бельгия продолжит поддерживать Украину, но в этом деле мы не позволим себя переубедить. Слишком много скрытых рисков. Теперь это понимают и в Италии», — написал Тео Франкен в соцсети X.

На площадке Euroclear в Бельгии заморожены российские активы на сумму около 200 млрд евро. Euroclear — одна из крупнейших международных расчетно-клиринговых организаций. Запад уже несколько месяцев активно строит планы по выводу этих денег, чтобы передать их Украине.

Продолжение после рекламы

На саммите ЕС 23 октября Бельгия заблокировала предложение Еврокомиссии об изъятии активов под видом кредита Киеву. Бельгийское правительство требует от всех стран Евросоюза юридически обязывающих гарантий, по которым они полностью разделят финансовые и юридические риски, которые могут возникнуть в результате ответных действий РФ.