Пентагон заявил о задержках помощи Украине

Минобороны США зафиксировало задержки поставок боеприпасов Украине Фото: wikimedia.org/David B. Gleason

Поставки боеприпасов Украине по программе USAI задерживаются на срок от 1 до 18 месяцев, свидетельствует отчет инспекции Минобороны США. К ноябрю 2024 года недопоставка превысила 336 тысяч снарядов, что составило более 55% от общего объема заказа.

«По пяти контрактам на поставку боеприпасов подрядчики доставили продукцию с опозданием от одного до восемнадцати месяцев и не выполнили обязательства по объему поставок», — указывается в документе, информацию передает РИА Новости. Военные чиновники признали, что изначальные сроки могли быть нереалистичными.