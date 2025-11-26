Логотип РИА URA.RU
Михаила Боярского оштрафовали

26 ноября 2025 в 07:42
Суд оштрафовал Михаила Боярского за неуплату штрафа

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал народного артиста РСФСР Михаила Боярского в двукратном размере за несвоевременную оплату предыдущего административного штрафа. Об этом сообщается в судебных материалах.

«Назначено административное наказание», — указано в материалах судебного дела, передает РИА Новости. Отмечается, что решение уже вступило в законную силу, а Боярский не подавал жалобу на постановление.

Конкретная сумма взыскания и причина первоначального штрафа в материалах не раскрываются. Нарушение квалифицировано по статье 20.25 КоАП РФ, которая предусматривает санкции вплоть до административного ареста.

Михаил Боярский неоднократно нарушал правила дорожного движения в Санкт-Петербурге, паркуя свой Mercedes на встречной полосе, тротуарах и пешеходных переходах, что регулярно вызывало общественный резонанс и приводило к штрафам, говорится в сообщение 360.ru Несмотря на критику и внимание прессы, актер демонстрировал пренебрежением к нарушениям, заявляя, что ему «надоели» вопросы о ПДД.

Театр имени Ленсовета опроверг слухи о завершении карьеры Михаилом Боярским, подтвердив его участие в двух текущих спектаклях, сообщает «Царьград». Сам артист пояснил, что, несмотря на возрастные особенности профессии, продолжает работу в театре.

