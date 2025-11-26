NBC: министр армии США предупредил Украину о неизбежном поражении
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Министр армии США Дэниел Дрисколл предупредил украинские власти о неминуемом поражении в ходе встречи в Киеве. Об этом сообщает американская телекомпания со ссылкой на анонимные источники. Американский представитель заявил, что ВСУ столкнулись с критической ситуацией на фронте и не смогут противостоять российским войскам.
«На встрече с украинскими официальными лицами в Киеве на прошлой неделе министр армии США Дэн Дрисколл дал мрачную оценку. Дрисколл сообщил своим коллегам, что их войска столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российских войск», — сообщает телеканал NBC. При этом представители США подчеркнули необходимость заключения договоренностей с Москвой.
Параллельно с визитом Дрисколла спецпосланник Стив Уиткофф проводит переговоры в Москве по вопросам мирного урегулирования. Ранее Президент США Дональд Трамп в соцсети подтвердил синхронизацию дипломатических усилий Вашингтона на двух направлениях.
Визит министра армии США Дэниела Дрисколла в Киев связан с активизацией дипломатических усилий Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Ранее The Wall Street Journal сообщала, что после переговоров с украинскими властями Дрисколл планирует встретиться с представителями России. Администрация Трампа стремится усилить давление на Россию и Украину с целью прекращения огня и начала прямых переговоров между Киевом и Москвой.
