Министр армии США предрек Украине поражение

Министр армии США Дэниел Дрисколл предупредил украинские власти о неминуемом поражении в ходе встречи в Киеве. Об этом сообщает американская телекомпания со ссылкой на анонимные источники. Американский представитель заявил, что ВСУ столкнулись с критической ситуацией на фронте и не смогут противостоять российским войскам.

«На встрече с украинскими официальными лицами в Киеве на прошлой неделе министр армии США Дэн Дрисколл дал мрачную оценку. Дрисколл сообщил своим коллегам, что их войска столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят неминуемое поражение от российских войск», — сообщает телеканал NBC. При этом представители США подчеркнули необходимость заключения договоренностей с Москвой.

Параллельно с визитом Дрисколла спецпосланник Стив Уиткофф проводит переговоры в Москве по вопросам мирного урегулирования. Ранее Президент США Дональд Трамп в соцсети подтвердил синхронизацию дипломатических усилий Вашингтона на двух направлениях.

