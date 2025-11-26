В Чувашии объявили эвакуацию и закрыли аэропорт: карта ударов БПЛА 26 ноября

В Ставропольском крае объявили опасность атаки БПЛА Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Республика Чувашия подверглась атаке украинских беспилотников — там объявили эвакуацию, экстренные службы делают все необходимое для обеспечения безопасности населения. В городе Чебоксары временно закрыт аэропорт. Также за ночь были атакованы и другие регионы России. Подробнее об украинской атаке — в материале URA.RU.

Чувашия

Атака ВСУ и эвакуация людей

Чувашия подверглась атаке беспилотников ВСУ. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор республики Олег Николаев. По его словам, в настоящее время проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности граждан, в том числе эвакуация населения.

«Уважаемые жители Чувашии, сегодня ранним утром была совершена атака украинскими беспилотными летательными аппаратами <...> В целях обеспечения безопасности граждан поводится эвакуация населения», — написал Олег Николаев.

По словам губернатора, благодаря оперативным и профессиональным действиям экстренных служб жертв удалось избежать. Сейчас все необходимые силы задействованы для устранения последствий атаки и обеспечения безопасности населения.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. Также он напомнил о необходимости соблюдать меры безопасности: запрещено распространять фото- и видеоматериалы, связанные с появлением беспилотников, их обломков, а также работой систем противовоздушной обороны.

Закрыт аэропорт

Аэропорт Чебоксар в Чувашии был временно закрыт. Там ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, что необходимо для обеспечения безопасности полетов, написал представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.

Ставропольский край

На территории региона была объявлена беспилотная опасность. Губернатор Владимир Владимиров в своем telegram-канале призвал жителей следить за передаваемыми сообщениями и в случае необходимости обращаться за помощью в «112».

Белгородская и Воронежская области

Украина атаковала Белгородскую и Воронежскую область вечером 25 ноября. С 20.00 до 23.00 по московскому времени средствами ПВО над регионами было сбито 14 и один беспилотник соответственно. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны РФ.

Ограничения в аэропортах

Помимо аэропорта Чебоксар также была ограничена работа других аэропортов: