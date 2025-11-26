Суд отпустил из СИЗО обвиненного в мошенничестве генерала

Экс-начальника ЛДЦ Минобороны перевели под домашний арест Фото: Илья Московец © URA.RU

Хамовнический суд Москвы изменил меру пресечения экс-начальнику 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны РФ Константину Кувшинову, переведя его из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил участник судебного процесса, отметив, что ходатайство следствия было удовлетворено.

«Хамовнический районный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия и изменил генералу Кувшинову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — пояснил собеседник агентства в разговоре с ТАСС. Ранее фигурант содержался в следственном изоляторе по делу о хищении бюджетных средств.

Уголовное дело касается хищения более 57 млн рублей при закупке медицинского оборудования через компании «Дельрус» и «ТДА-сервис». Параллельно по делу проходят пять фигурантов, включая заместителя Кувшиновой и представителей коммерческих структур.

Продолжение после рекламы