Как россиянам увеличить пенсию по старости: самые рабочие методы в 2025 году

После достижения пенсионного возраста россияне могут получать не только положенные выплаты, но и дополнительные средства. Каждый пенсионер, желающий получать выплаты, превышающие размер его пенсии, может выбрать наиболее подходящий для себя путь: продолжать работать и отложить выход на пенсию или инвестировать получаемые выплаты. Какие преимущества есть у каждого пути — в материале URA.RU.

Отсрочка выхода на пенсию

После достижения пенсионного возраста россияне могут решить продолжить работать, отложив выход на пенсию на 10 лет. В таком случае размер их пенсии может увеличиться более чем в два раза по сравнению с тем, что они могли бы получать в 2026 году. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ТАСС.

«Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, он может увеличить размер своих ИПК на 36%, а фиксированную выплату — на 45%. Если отложит выход на пенсию на 10 лет, то он более чем в два раза увеличит свою пенсию», — отметила Светлана Бессараб.

Выбор между пенсией и работой

Для получения этих бонусов, которые перечисляются гражданину, ему придется отказаться от пенсии и получать только зарплату. Депутат отмечает, что каждый человек сам решает, какой вариант ему более выгоден: получать пенсию и заработок одновременно, но в меньшем размере, или отложить получение пенсии, чтобы в будущем получать более высокую выплату.

На сайте СФР есть пенсионный калькулятор, который позволяет оценить возможную персональную выгоду от отсрочки выхода на пенсию. Профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, чьи слова передает ТАСС, провел экспериментальный расчет пенсионных изменений для гражданина, который может претендовать на пенсию размером 25 198,92 рубля. При отказе от пенсии через 5 лет она составит 40 752,09 рубля, а через 10 лет отсрочки — 66 235,33 рубля (прирост более чем в 2,5 раза).

Однако, по мнению эксперта, для большинства пенсионеров наиболее выгодной и наименее рискованной является стратегия оформления пенсии в стандартные сроки. Стратегия отсрочки оправданна только для абсолютно здоровых людей с высокой ожидаемой продолжительностью жизни и наличием других источников дохода на период отсрочки.

Альтернатива: инвестирование

Еще одним вариантом приумножения средств является инвестирование пенсии в банковский депозит. Если человек будет получать свою стандартную пенсию и регулярно размещать ее под 13%, то через 10 лет он получит 6,3 млн рублей.

Профессор Александр Сафонов считает стратегию инвестирования пенсии наиболее выгодной. Однако он отмечает, что здесь критически важны надежность банка и стабильность процентной ставки.

Рост зарплат и пенсий в России

По данным Соцфонда России (СФР), на 1 сентября 2025 года в стране насчитывалось 40,7 млн пенсионеров. Из них работали 7,45 млн человек, что составляет более 18%. Средняя пенсия в России составила 23,5 тыс. рублей в месяц. При этом у работающих пенсионеров средняя пенсия — 21,3 тыс. рублей, а у неработающих — 24 тыс. рублей.

Самые высокие пенсии получают жители Чукотского автономного округа — более 41 тыс. рублей в месяц. Самые низкие — в Дагестане, где размер пенсии составляет менее 18 тыс. рублей.

Среднемесячная зарплата в России, по данным Росстата, составила почти 93 тыс. рублей. С августа прошлого года она выросла более чем на 10 тыс. рублей (почти на 13%). Пенсии же увеличились с сентября прошлого года в среднем на 2,5 тыс. рублей. Разница в темпах роста делает продолжение трудовой деятельности привлекательным вариантом для многих пенсионеров.

Из чего состоит пенсия по старости

Пенсия по старости состоит из двух частей: фиксированной и страховой. В 2025 году фиксированная часть составляет 8 907,70 рубля. Страховая часть зависит от страхового стажа и размера зарплаты. Ключевым показателем, влияющим на размер будущей пенсии, является индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Он представляет собой сумму всех пенсионных коэффициентов (баллов), начисленных гражданину на дату назначения ему страховой пенсии.

При расчете страховой пенсии ИПК умножается на стоимость пенсионного балла, после чего к результату прибавляется фиксированная часть. Стоимость пенсионного балла ежегодно индексируется. Чем позже человек выходит на пенсию, тем выше его ИПК и, соответственно, страховая пенсия. В 2025 году 1 пенсионный балл стоит 145,69 рубля.

Согласно закону «О страховых пенсиях», с 1 января 2015 года страховая пенсия по старости назначается при наличии ИПК не ниже 6,6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения величины ИПК 30. Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить за год, — 10.

Когда наступает пенсионный возраст