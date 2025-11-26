В ООН выберут нового генсека

«Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея ООН сформировали совместное письмо, таким образом инициировав процедуру выборов нового генерального секретаря всемирной организации», — пишет «ТАСС». Полномочия действующего главы организации истекают 31 декабря 2026 года. Антониу Гутерриш занимал этот пост с 2017 года. Каждая из стран-участниц может представить не более одного претендента, который представит свое мнение о развитии организации.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию об «олимпийском перемирим» на время зимних Игр в Италии. Они пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Согласно документы, мера начнет действовать за семь дней до открытия мероприятия, во время игр и семь дней после.