Армия и оружие

Российский истребитель «прижал к земле» F-16 и Mirage

26 ноября 2025 в 11:35
Су-57 превосходит зарубежные аналоги по ключевым параметрам

Фото: Cp9asngf / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0

Истребитель пятого поколения Су-57 превосходит зарубежные аналоги по ключевым характеристикам и продолжает модернизироваться, подтвердив свою эффективность в зоне СВО. Об этом заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, отметивший успешное применение самолета в боевых условиях.

«Уже сейчас истребитель по многим характеристикам превосходит аналоги, а с доработками разрыв в его пользу только усилится. Подтвердил эффективность своих стелс-качеств», — сообщил Чемезов. Его слова передает ТАСС. Он также подчеркнул, что Су-57 прошел обкатку в Сирии и в зоне специальной военной операции.

Глубокая модернизация самолета затронет авионику, вооружение и конструкционные элементы. Критику истребителя за рубежом в Ростехе назвали следствием конкурентной борьбы на мировом рынке вооружений.

