Путин доверил Ушакову переговорить с США в Саудовской Аравии: почему выбрали именно его

В Эр-Рияд (Саудовская Аравия) для проведения переговоров с представителями США от России по поручению российского лидера Владимира Путина направится его помощник Юрий Ушаков. Вместе с ним, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, туда же направится и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кто такой Ушаков, почему выбрали его, кто еще будет в составе российской делегации — в материале URA.RU.
Кого выбрал президент для поездки в Эр-Рияд
По указу президента, представителями России на предстоящих переговорах с США стали Сергей Лавров и Юрий Ушаков. Как отметил прессе-секретарь российского лидера, делегация вылетит в Эр-Рияд уже сегодня, 17 февраля. Точное время вылета российских посланников представитель Кремля не сообщил.
Ушаков и остальные делегаты должны будут обсудить с США восстановление отношений двух стран и предстоящие переговоры России и США по украинскому кризису. Полный отчет российскому лидеру по беседе с американской делегацией будет предоставлен после возвращения представителей РФ в Москву.
По данным Nur.kz, представители США, Украины и России уже прибыли в Саудовскую Аравию для переговоров для урегулирования ситуации в Украине. Встреча может пройти без украинской делегации.
Биография Ушакова
Детство
Родился Ушаков в марте 1947 года в Москве. Он окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), после чего прошел курсы повышения квалификации в Дипломатической Академии. В 1970 год защитил кандидатскую диссертацию на тему внешней политики стран Северной Европы.
Карьера
С 1970 года Ушаков начал свою карьеру в Министерстве иностранных дел СССР. В течение 16 лет, с 1970 по 1986 год, он занимал различные должности в посольстве СССР в Дании, а также в Отделе Скандинавских стран и Генеральном секретариате МИД СССР. В 1986-1992 годах он работал заместителем главы миссии и советником-посланником посольства СССР, а затем России в Дании.
С 1992 по 1996 год Ушаков возглавлял Департамент общеевропейского сотрудничества МИД РФ, где отвечал за взаимодействие с ОБСЕ, Европейским союзом, НАТО и Советом Европы. После успел побывать на посту посла и постоянного представителя России при ОБСЕ в Вене (Австрия).
В 1998 году Ушаков был назначен заместителем министра иностранных дел РФ и стал сопредседателем Межведомственной комиссии по координации участия России в миротворческой деятельности. По 2008 год он работал послом России в США и одновременно был постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне.
С 2008 по 2012 год Ушаков занимал должность заместителя руководителя аппарата правительства. В мае 2012 года он был назначен помощником президента Российской Федерации, а 13 июня 2018 года был переназначен на эту должность. 14 мая 2024 года указом президента РФ Юрий Ушаков вновь был переназначен помощником главы государства.
Достижения Ушакова
В 1995 году Ушаков получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. В 2006 году он был удостоен звания заслуженного работника дипломатической службы РФ. Ушаков также является кандидатом исторических наук и имеет чин действительного государственного советника РФ 1 класса, присвоенный ему в 2009 году.
Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Он также награжден орденами Александра Невского, Почета (2004), Дружбы (2008), и медалями и тремя орденами Русской православной церкви.
Ушаков владеет английским и датским языками. Он женат, в браке у него родилась дочь.
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