Усольцевых убил яд: новую версию исчезновения семьи оценил герпетолог

Последние два месяца вся страна следит за новостями из красноярской тайги. Семья Усольцевых, отправляясь вместе с собакой в обычный турпоход, бесследно пропала, а масштабные поиски до сих пор ни к чему не привели. Среди вороха версий об исчезновении своей экзотичностью выделяется предположение о нападении ядовитой змеи. Тем временем, найти хоть какую-то зацепку становится все сложней, поскольку погода резко портится. Последние подробности о деле Усольцевых — в материале URA.RU.

На Усольцевых могла напасть ядовитая змея?

Исчезновение семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продолжает оставаться одной из самых загадочных историй осени. 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина вместе с корги по кличке Лада отправились на прогулку в окрестностях горы Буратинка 28 сентября 2025 года и не вернулись. За почти два месяца поисков не удалось обнаружить ни следов их передвижения, ни личных вещей, ни иных зацепок, которые могли бы указать, что произошло в тот день.

По мере затягивания поисков множились и версии. Одни предполагали, что семья могла столкнуться с дикими животными, другие — что они покинули страну, третьи обсуждали вероятность несчастного случая. Следственный комитет продолжает отрабатывать именно последнюю версию, однако местные жители выдвинули иной сценарий: нападение змеи.

В местных чатах обсуждение этой идеи вспыхнуло неожиданно. «Пропажу Усольцевых связывали с нападением волков и медведей, версии подверглись критике, но что если это была змея?» — написала жительница окрестного поселка Евгения. По ее мнению, укушенный член семьи мог потерять способность передвигаться, и остальные, не желая оставлять его одного, остались рядом. В результате они все могли оказаться в беспомощном положении.

Герпетолог Евгений Рыбалтовский в разговоре с aif.ru объяснил, что в тайге Красноярского края действительно встречаются ядовитые змеи, однако их яд редко приводит к тяжелым последствиям. «Кроме обыкновенной гадюки, вы там ничего не встретите», — отметил эксперт.

По его словам, гадюка в конце сентября еще активна: она ищет место для зимовки и выходит на солнечные участки даже в прохладную погоду. Но уже в октябре при температурах ниже +10…+15 градусов змея погружается в спячку.

Дата исчезновения — 28 сентября — лишь теоретически оставляет возможность столкновения с гадюкой. Однако сам Рыбалтовский подчеркивает: для здорового взрослого человека ее укус крайне редко становится критическим.

«В абсолютном большинстве случаев, если человек здоров, у него нет аллергических реакций, если у него не больные почки, то при укусе гадюки обыкновенной, скорее всего, с ним ничего не произойдет», — пояснил он.

Тем не менее, версия не исключается полностью — особенно с учетом того, что в семье был маленький ребенок, для которого последствия укуса могли быть тяжелее.

Поискам мешает резко изменившаяся погода

Тем временем поисковая операция столкнулась с новыми трудностями. В регион пришло резкое похолодание, и территория, где работают спасатели, стремительно превращается в настоящую снежную ловушку.

Синоптики прогнозируют понижение температуры на 10 градусов и более, снег, сильный ветер, порывы до 20 метров в секунду, гололедные явления, сообщили в аварийно-спасательном формировании «Спасатель». А в северных районах, где и ведутся поиски, столбики термометров уже опускаются до –30…–33 градусов.

В такой мороз работать почти невозможно: техника обмерзает, связь пропадает, а люди вынуждены часто возвращаться в теплые пункты, чтобы избежать обморожений.

Версия с пещерой и реакция сына Усольцевых

Сын Ирины Усольцевой от первого брака, Даниил, внимательно следит за ситуацией и старается участвовать в обсуждении поисковых работ. Он считает маловероятной версию о том, что его родные могли укрыться в одной из местных пещер — хотя именно этот вариант периодически обсуждали поисковые группы.

«Как спелеолог могу сказать, что пещеры — штука довольно сложная. Найти в горах пещеру в экстренной ситуации, если они в эту ситуацию попали, мне кажется маловероятным», — сказал он в разговоре с журналистами портала ngs24.ru. Даниил подчеркивает: неподготовленный человек в условиях тайги, особенно при надвигающейся непогоде, вряд ли сможет самостоятельно обнаружить подходящее укрытие.

Помимо обсуждения поисков, Даниилу приходится отвечать и на критику — некоторые пользователи соцсетей упрекали его за «недостаточную вовлеченность». Он признался, что последние месяцы стали для него тяжелым испытанием: проблемы на работе, необходимость ухаживать за пожилой бабушкой и постоянная тревога за судьбу родных давят одновременно.

Даниил не может позволить себе впасть в депрессию, а держится благодаря друзьям и людям, которые его поддерживают. Несмотря на все, молодой человек старается сохранять стойкость и ждет любых новостей.