Минтранс впервые хочет начать штрафовать нарушителей по камерам видеонаблюдения

Минтранс предложил штрафовать нарушителей на ж/д путях по биометрии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минтранс России разработал законопроект, разрешающий автоматическое штрафование нарушителей на железнодорожных путях с использованием биометрических данных без согласия граждан. Соответствующие поправки в законы «О персональных данных» и «О железнодорожном транспорте» опубликованы на портале.

«Установление такой нормы станет эффективной мерой предотвращения административных правонарушений на железнодорожном транспорте, ввиду неотвратимости привлечения к ответственности за каждое такое правонарушение», — заявили в Минтрансе, сообщает «Парламентская газета» В ведомстве подчеркнули, что инициатива направлена на снижение смертности на железнодорожной инфраструктуре.

В Центре биометрических технологий опровергли техническую возможность использования Единой биометрической системы для автоматического штрафования. Минцифры также уточнило, что законопроект пока не поступал на согласование в ведомство.

Продолжение после рекламы