Жители европейских стран все чаще рассматривают Россию как возможное место для переезда. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Жители европейских государств все чаще выбирают новое место жительства — Российскую Федерацию», — написал Володин в своем telegram-канале. На конец октября в российские службы было подано 2275 заявлений о переезде из Европы. Ежемесячно количество заявок достигает около 150 человек. Среди стран, откуда больше всего желающих переехать, — Германия, Латвия, Франция, Италия, Англия, Эстония и Литва.

Граждане европейских стран называют несколько причин для выбора России в качестве нового места жительства: безопасность, бесплатная медицина и образование, свобода слова, отсутствие пропаганды нетрадиционных ценностей и смены пола, нарастающие экономические проблемы на родине.

Сегодня многие европейские страны сталкиваются с серьезными экономическими трудностями:

второй год подряд в ФРГ фиксируется спад экономической активности, и почти каждый немецкий город находится на грани банкротства;

по итогам 2024 года госдолг Италии достиг 142 % ВВП, Франции — 112 % ВВП, Германии — 62,9 % ВВП;

в Европе массово закрываются предприятия, что приводит к увеличению числа безработных;

в условиях экономических трудностей правительства сокращают социальные программы.

Еще одной причиной, которая побуждает некоторых европейцев задуматься о переезде, является ситуация с юридической сменой пола. В девяти европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении и Швейцарии — отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола. В еще девяти странах установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии, Швеции и Португалии — с 16 лет.