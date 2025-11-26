Володин: европейцы массово переезжают в Россию
В российские службы было подано 2275 заявлений о переезде из Европы
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Жители европейских стран все чаще рассматривают Россию как возможное место для переезда. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Жители европейских государств все чаще выбирают новое место жительства — Российскую Федерацию», — написал Володин в своем telegram-канале. На конец октября в российские службы было подано 2275 заявлений о переезде из Европы. Ежемесячно количество заявок достигает около 150 человек. Среди стран, откуда больше всего желающих переехать, — Германия, Латвия, Франция, Италия, Англия, Эстония и Литва.
Граждане европейских стран называют несколько причин для выбора России в качестве нового места жительства: безопасность, бесплатная медицина и образование, свобода слова, отсутствие пропаганды нетрадиционных ценностей и смены пола, нарастающие экономические проблемы на родине.
Сегодня многие европейские страны сталкиваются с серьезными экономическими трудностями:
- второй год подряд в ФРГ фиксируется спад экономической активности, и почти каждый немецкий город находится на грани банкротства;
- по итогам 2024 года госдолг Италии достиг 142 % ВВП, Франции — 112 % ВВП, Германии — 62,9 % ВВП;
- в Европе массово закрываются предприятия, что приводит к увеличению числа безработных;
- в условиях экономических трудностей правительства сокращают социальные программы.
Еще одной причиной, которая побуждает некоторых европейцев задуматься о переезде, является ситуация с юридической сменой пола. В девяти европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении и Швейцарии — отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола. В еще девяти странах установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии, Швеции и Португалии — с 16 лет.
Россия запустила программу предоставления виз иностранцам, которые разделяют общие с Россией ценности. По заявлениям официальных лиц, данная инициатива привлекает значительное количество заявок. В рамках программы ежемесячно на визу подают до 150 человек. По словам депутата Госдумы Марии Бутиной, большинство из тех, кто претендует на визу, — граждане Германии, Франции и США.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- 5026 ноября 2025 11:48Даже комментировать этот бред не имеет смысла.