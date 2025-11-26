Россиянин получил 24 года за работу на СБУ
26 ноября 2025 в 11:48
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Россиянин, который выявлял уязвимые места системы ПВО в Подмосковье и передавал информацию Украине, приговорен к 24 годам лишения свободы. Осужденный действовал в интересах СБУ и получил задание осуществить подрыв воздушного судна, на борту которого находился высокопоставленный чиновник. Об этом сообщили в ФСБ.
