Путин начал официальную часть госвизита в Киргизии. Видео
Путин прибыл в комплекс «Ынтымак ордо»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Киргизию. Начинается официальная часть госвизита. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Начинается официальная часть госвизита Путина в Киргизию», — передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева. Глава РФ прибыл в комплекс «Ынтымак ордо». Именно там пройдут переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
В рамках трехдневного официального визита 25 ноября Владимир Путин прибыл в столицу Киргизии — Бишкек. В программе визита — переговоры с президентом республики Садыром Жапаровым и подписание ряда совместных документов. Также в графике президента — встреча с главой Беларуси Александром Лукашенко, которая состоится 26 ноября. Кульминацией визита станет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на котором предполагается утвердить итоговую декларацию.
