Путин начал официальную часть госвизита в Киргизии. Видео

26 ноября 2025 в 11:53
Путин прибыл в комплекс «Ынтымак ордо»

Путин прибыл в комплекс «Ынтымак ордо»

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Киргизию. Начинается официальная часть госвизита. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Начинается официальная часть госвизита Путина в Киргизию», — передает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева. Глава РФ прибыл в комплекс «Ынтымак ордо». Именно там пройдут переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

В рамках трехдневного официального визита 25 ноября Владимир Путин прибыл в столицу Киргизии — Бишкек. В программе визита — переговоры с президентом республики Садыром Жапаровым и подписание ряда совместных документов. Также в графике президента — встреча с главой Беларуси Александром Лукашенко, которая состоится 26 ноября. Кульминацией визита станет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на котором предполагается утвердить итоговую декларацию.

