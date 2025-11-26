Магнитная буря 27 ноября: сила удара, прогноз по часам и как защититься

Магнитные бури накрыли Землю в конце ноября 2025 Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Конец ноября не принес передышки метеозависимым. На Землю обрушился поток плазмы из корональной дыры, вызвавший новое ухудшение геомагнитной обстановки. Какой силы будет магнитная буря 27 ноября 2025, чего ждать и как пережить неблагоприятный период — в материале URA.RU.

Солнечные вспышки 25-27 ноября 2025

Планету 26 ноября накрыл быстрый поток плазмы из корональной дыры на Солнце, который пришел на два дня раньше ожидаемого срока. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН отмечает:

«В окрестностях Земли наблюдались очень высокие скорости ветра, примерно в два раза превышающие норму. Это вызвало возмущение магнитного поля, но не переросло в полноценную сильную магнитную бурю».

В течение 26 ноября магнитосфера пребывает в возбужденном состоянии. Практически всю первую половину дня показатели достигали около 5 баллов, затем к вечеру снижались до 4 баллов (зеленый уровень), а вечером снова возрастали до повышенной активности. К полуночи магнитная активность начала постепенно снижаться. Высокие скорости солнечного ветра усилили полярные сияния, которые наблюдались преимущественно в северных и северо-западных регионах России. Несмотря на это, неблагоприятная облачность затруднила массовое наблюдение сияний.

Магнитная буря 27 ноября 2025

27 ноября геомагнитная обстановка будет активной. Ученые отмечают, что уровень возмущения магнитосферы составит примерно 4–8 баллов по шкале Kp. Практически с полуночи и до первой половины дня активность будет высокой — почти 5 баллов, что можно назвать почти магнитной бурей. К середине дня показатели снизятся до зеленого уровня (около 4 баллов), но к вечеру, с 18:00 до 20:00, вновь возрастут. К полуночи снова ожидается рост возмущения, уже на оранжевом уровне.

Вероятность магнитной бури оценивается в 56%, повышенной возбужденной магнитосферы — 35%, спокойного дня — только 9%. Индекс Ap = 25 показывает уровень геомагнитной активности. Для понимания: до 7 — спокойно, 16–29 — повышенная активность, 30 и выше — магнитная буря. F10.7 = 135 — показатель солнечного радиоизлучения, то есть активности Солнца. Сейчас значения средние: сильных вспышек нет, но чувствительные люди могут ощущать небольшое недомогание.

Атмосферное давление 26 ноября: что ждет метеочувствительных людей в Москве и Петербурге

Москва

Давление: 762 мм рт. ст. Давление незначительно превышает норму. Для большинства людей такая разница практически незаметна. Однако те, кто страдает гипертонией или вегето-сосудистой дистонией, могут почувствовать легкий дискомфорт: небольшую головную боль, слабость или учащенное сердцебиение.

Санкт-Петербург

Давление: 750 мм рт. ст. Давление слегка ниже нормы. Это более типичная ситуация для Северной столицы из-за ее географического положения. Пониженное давление часто вызывает сонливость, упадок сил, головную боль и может усугубить состояние людей с гипотонией (пониженным давлением).

Магнитные бури в конце ноября и декабре 2025

После повышенной геомагнитной активности 26 ноября магнитосфера Земли продолжит оставаться неспокойной. Для метеочувствительных людей период с 27 по 28 ноября станет временем особого внимания к здоровью — ожидается возбужденная магнитосфера с индексом 4 балла (оранжевый уровень опасности).

Спокойный конец ноября

К счастью, последние дни месяца принесут облегчение. Уже 29-30 ноября геомагнитная обстановка стабилизируется до зеленого уровня (2 балла). Это означает отсутствие магнитных бурь и нормализацию состояния у тех, кто реагирует на солнечную активность.

Декабрь: переменчивый месяц

Начало зимы порадует спокойной магнитной обстановкой:

1-2 декабря — стабильный зеленый уровень (2-3 балла)

3-4 декабря — незначительные возмущения (3 балла), но остающиеся в безопасной зоне

Первое серьезное ухудшение ожидается 5-6 декабря, когда индекс поднимется до 4-5 баллов (оранжевый уровень). В эти дни возможны кратковременные геомагнитные всплески, особенно ощутимые в северных регионах.

Перед Новым годом: период напряженности

Середина месяца пройдет спокойно — с 7 по 20 декабря магнитных бурь не прогнозируется. Однако ближе к праздникам ситуация изменится:

21-22 декабря — возбужденная магнитосфера (оранжевый уровень)

23 декабря — полноценная магнитная буря

24 декабря — продолжение неблагоприятного периода

Только к 25 декабря обстановка полностью нормализуется

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитные бури — одна из самых обсуждаемых тем в медицинской среде. Как рассказала ранее URA.RU кардиолог Марина Орлова, для здорового человека они обычно проходят незаметно, но становятся серьезным испытанием для ослабленного организма.

Геомагнитные возмущения действуют как мощный стрессовый фактор, дезориентирующий нервную систему. Это может проявляться:

спазмами сосудов и скачками давления

головокружениями и мигренями

бессонницей и неврозами

Эксперт объясняет: «Магнитные бури влияют на выработку мелатонина — гормона, регулирующего наши биоритмы. Его недостаток усугубляет стрессовую реакцию организма». Кроме того, под воздействием геомагнитных возмущений замедляется капиллярный кровоток и повышается риск тромбообразования.

Наиболее уязвимыми во время магнитных бурь оказываются:

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертония, ишемическая болезнь)

пациенты, перенесшие инфаркты и инсульты

страдающие аритмией и атеросклерозом

пожилые люди с хроническими заболеваниями

«Для таких пациентов любой дополнительный стрессовый фактор может спровоцировать ухудшение состояния — от гипертонического криза до приступа стенокардии», — предупреждает кардиолог.

Реальные последствия: данные исследований

Крупные международные исследования подтверждают: в течение 1-3 дней после начала магнитных бурь количество госпитализаций и смертность возрастают на 10-20%. «Сочетание сгущения крови, спазмов сосудов и скачков давления создает идеальные условия для тромбоза», — поясняет врач.

Кто легко переносит магнитные бури

Лучше всего справляются с геомагнитными возмущениями молодые и активные люди, чья вегетативная система легко адаптируется к изменениям. Также реже жалуются на недомогание те, кто не следит за прогнозами магнитных бурь — здесь работает эффект ноцебо, когда ожидание плохого самочувствия провоцирует реальные симптомы.

Защита от магнитных бурь

Врач рекомендует простые, но эффективные меры:

Не пропускать прием лекарств — строго соблюдать предписанную терапию Скорректировать физическую активность — отказаться от интенсивных тренировок и тяжелой работы Соблюдать питьевой режим — 1,5 литра воды в день для снижения вязкости крови Исключить кофе, крепкий чай и энергетики — они обезвоживают и возбуждают нервную систему Придерживаться легкой диеты — избегать жареного, острого и соленого Отказаться от алкоголя и сигарет — их негативное влияние усиливается Избегать стрессов — перенести серьезные разговоры на другой день

