Рекордный гонорар Шнурова: сколько платят лидеру «Ленинграда» за корпоратив

Сергей Шнуров входит в тройку самых высокооплачиваемых артистов предпраздничного сезона

Певец, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал одним из самых высокооплачиваемых артистов предновогоднего сезона. Об этом в эксклюзивном интервью URA.RU заявила известный продюсер Татьяна Тур.

«Самыми высокооплачиваемыми артистами в эти новогодние дни станут Сергей Шнуров и Ирина Аллегрова», — сообщила Тур. По ее словам, выступление Шнурова на корпоративе стоит от 20 миллионов рублей. Продюсер уточнила, что точная сумма зависит от даты, площадки и города проведения мероприятия.

В тройку самых востребованных артистов также вошла группа «Руки вверх» с аналогичным гонораром. При этом Тур отметила, что в этом году ситуация с корпоративами изменилась: «Большие компании в этом году не будут проводить новогодние корпоративы. У нас несколько мероприятий отменилось».

Среди других востребованных артистов продюсер назвала Лолиту (четыре-пять миллионов рублей), Татьяну Буланову (около четырех миллионов рублей), а из молодых исполнителей — Люсю Чеботину (пять-семь миллионов рублей) и Егора Крида.