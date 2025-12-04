Рекордный гонорар Шнурова: сколько платят лидеру «Ленинграда» за корпоратив
Сергей Шнуров входит в тройку самых высокооплачиваемых артистов предпраздничного сезона
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Певец, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал одним из самых высокооплачиваемых артистов предновогоднего сезона. Об этом в эксклюзивном интервью URA.RU заявила известный продюсер Татьяна Тур.
«Самыми высокооплачиваемыми артистами в эти новогодние дни станут Сергей Шнуров и Ирина Аллегрова», — сообщила Тур. По ее словам, выступление Шнурова на корпоративе стоит от 20 миллионов рублей. Продюсер уточнила, что точная сумма зависит от даты, площадки и города проведения мероприятия.
В тройку самых востребованных артистов также вошла группа «Руки вверх» с аналогичным гонораром. При этом Тур отметила, что в этом году ситуация с корпоративами изменилась: «Большие компании в этом году не будут проводить новогодние корпоративы. У нас несколько мероприятий отменилось».
Среди других востребованных артистов продюсер назвала Лолиту (четыре-пять миллионов рублей), Татьяну Буланову (около четырех миллионов рублей), а из молодых исполнителей — Люсю Чеботину (пять-семь миллионов рублей) и Егора Крида.
Комментируя популярность звезд 90-х, Тур объяснила это «дефицитом артистов». «Молодежь пока не доросла до определенного уровня и статуса. Люди, которые вышли из соцсетей и стали артистами, вряд ли займут их нишу», — заключила продюсер.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.