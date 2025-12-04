В Краснодарском крае беспилотники ВСУ атаковали порт
05 декабря 2025 в 04:24
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В результате удара беспилотников в Темрюке были повреждены объекты портовой инфраструктуры. В районе инцидента возник пожар. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, к работам по его ликвидации привлечены 32 сотрудника ведомства и задействовано 8 единиц спецтехники. Согласно предварительным данным, жертв и пострадавших нет, персонал объекта был эвакуирован. Об этом заявил оперштаб по Краснодарскому краю.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал