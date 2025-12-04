Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Краснодарском крае беспилотники ВСУ атаковали порт

05 декабря 2025 в 04:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В результате удара беспилотников в Темрюке были повреждены объекты портовой инфраструктуры. В районе инцидента возник пожар. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, к работам по его ликвидации привлечены 32 сотрудника ведомства и задействовано 8 единиц спецтехники. Согласно предварительным данным, жертв и пострадавших нет, персонал объекта был эвакуирован. Об этом заявил оперштаб по Краснодарскому краю.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал