В Краснодарском крае беспилотники ВСУ атаковали порт

В результате удара беспилотников в Темрюке были повреждены объекты портовой инфраструктуры. В районе инцидента возник пожар. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, к работам по его ликвидации привлечены 32 сотрудника ведомства и задействовано 8 единиц спецтехники. Согласно предварительным данным, жертв и пострадавших нет, персонал объекта был эвакуирован. Об этом заявил оперштаб по Краснодарскому краю.