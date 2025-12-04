The Times: Британия готова передать Украине активы РФ
Британия готовится передать Украине замороженные активы РФ в размере 10 млрд долларов
Правительство Великобритании готово передать Украине замороженные российские активы на сумму около 8 млрд фунтов стерлингов (10,6 млрд долларов). Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник в кабинете министров. По данным издания, речь идет о деньгах и ценных бумагах, заблокированных в стране после начала российской спецоперации на Украине.
«Правительство Великобритании готово передать Украине замороженные активы РФ в размере 8 млрд фунтов», — пишет The Times со ссылкой на источник в кабмине. Газета уточняет, что обсуждаемый формат называется «репарационный кредит» и предполагает использование российских средств как основы для долгосрочного финансирования восстановления Украины.
Еврокомиссия направила государствам — членам ЕС пакет юридических предложений, предусматривающих экспроприацию всех 210 млрд евро замороженных в Евросоюзе суверенных активов Центрального банка России для последующего финансирования Украины в 2026–2027 годах. Как сообщает европейское издание Politico, в распоряжении которого оказался текст документов, Бельгия выступила против этих планов, заняв позицию «категорического неприятия».
Согласно данным Politico, Еврокомиссия предлагает направить 165 млрд евро напрямую на финансирование нужд Украины, а оставшиеся 45 млрд евро — на обслуживание кредитов, предоставленных Киеву в 2024 году странами ЕС и государствами «Группы семи» на сумму до 45 млрд евро. Предполагается, что эти займы будут погашаться за счет процентов от реинвестирования замороженных российских активов до 2042 года в рамках так называемой инициативы ERA.
