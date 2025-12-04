Логотип РИА URA.RU
The Times: Британия готова передать Украине активы РФ

05 декабря 2025 в 04:29
Британия готовится передать Украине замороженные активы РФ в размере 10 млрд долларов

Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Правительство Великобритании готово передать Украине замороженные российские активы на сумму около 8 млрд фунтов стерлингов (10,6 млрд долларов). Об этом  сообщила газета The Times со ссылкой на источник в кабинете министров. По данным издания, речь идет о деньгах и ценных бумагах, заблокированных в стране после начала российской спецоперации на Украине.

«Правительство Великобритании готово передать Украине замороженные активы РФ в размере 8 млрд фунтов», — пишет The Times со ссылкой на источник в кабмине. Газета уточняет, что обсуждаемый формат называется «репарационный кредит» и предполагает использование российских средств как основы для долгосрочного финансирования восстановления Украины.

Еврокомиссия направила государствам — членам ЕС пакет юридических предложений, предусматривающих экспроприацию всех 210 млрд евро замороженных в Евросоюзе суверенных активов Центрального банка России для последующего финансирования Украины в 2026–2027 годах. Как сообщает европейское издание Politico, в распоряжении которого оказался текст документов, Бельгия выступила против этих планов, заняв позицию «категорического неприятия».

Продолжение после рекламы

Согласно данным Politico, Еврокомиссия предлагает направить 165 млрд евро напрямую на финансирование нужд Украины, а оставшиеся 45 млрд евро — на обслуживание кредитов, предоставленных Киеву в 2024 году странами ЕС и государствами «Группы семи» на сумму до 45 млрд евро. Предполагается, что эти займы будут погашаться за счет процентов от реинвестирования замороженных российских активов до 2042 года в рамках так называемой инициативы ERA.

Материал из сюжета:

Санкции против России вообще и Урала в частности

