The Times: Британия готова передать Украине активы РФ

Британия готовится передать Украине замороженные активы РФ в размере 10 млрд долларов

Правительство Великобритании готово передать Украине замороженные российские активы на сумму около 8 млрд фунтов стерлингов (10,6 млрд долларов). Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источник в кабинете министров. По данным издания, речь идет о деньгах и ценных бумагах, заблокированных в стране после начала российской спецоперации на Украине.

«Правительство Великобритании готово передать Украине замороженные активы РФ в размере 8 млрд фунтов», — пишет The Times со ссылкой на источник в кабмине. Газета уточняет, что обсуждаемый формат называется «репарационный кредит» и предполагает использование российских средств как основы для долгосрочного финансирования восстановления Украины.

Еврокомиссия направила государствам — членам ЕС пакет юридических предложений, предусматривающих экспроприацию всех 210 млрд евро замороженных в Евросоюзе суверенных активов Центрального банка России для последующего финансирования Украины в 2026–2027 годах. Как сообщает европейское издание Politico, в распоряжении которого оказался текст документов, Бельгия выступила против этих планов, заняв позицию «категорического неприятия».

