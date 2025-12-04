В Евросоюзе задумали обзавестись своим планом по Украине

В ЕС хотят составить свой план мирного урегулирования украинского конфликта Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Европейскому союзу необходимо составить свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

«ЕС должен быть готов иметь собственные планы о том, как можно достичь мира на Украине», — сообщил Кубилюс в интервью газете Politico. Он добавил, что план придется согласовать с партнерами по НАТО.