В мире

Украина

Ермак после увольнения сохранил минимум десять должностей

05 декабря 2025 в 04:17
Ермак занимал должность главы офиса Зеленского

Фото: Официальный сайт президента Украины

Экс-глава офиса президента Украины Зеленского Андрей Ермак сохранил не менее десяти постов в органах исполнительной власти и при высшем военном и политическом руководстве страны. Фамилия Ермака по ‑прежнему значится в составе штаба верховного главнокомандующего, а также среди членов Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.  Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Ермак остается заместителем председателя Комиссии по вопросам антикоррупционной политики и сопредседателем международной группы «Ермака — Макфола», которая занимается подготовкой санкционных предложений в отношении России. Его фамилия указана в составе Комиссии по вопросам поддержки предпринимательства, Национальной инвестиционной комиссии и Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам.

Кроме того, Ермак числится в Комиссии по государственным наградам, входит в Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины, а также остается участником группы «Ермака — Расмуссена», разрабатывающей предложения по гарантиям безопасности для Киева. Официальные структуры Украины публично не уточняли, планируется ли пересмотр статуса Ермака в этих органах.

Ранее в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ермака с поста главы Офиса, после чего у него прошли обыски с изъятием телефонов и ноутбуков. Тогда Ермак заявил, что не держит зла на Зеленского, готов отправиться на фронт и предупредил, что его критики и бывшие союзники, которые от него отвернулись, «получат по заслугам».

