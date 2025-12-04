В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
05 декабря 2025 в 04:25
В аэропорту Сочи временно приостановлен прием и вылет воздушных судов. Указанные меры введены в целях обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
