Стал известен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в РФ

В России в 2026 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии достигнет 9,5 тысяч рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Фиксированная выплата составит 9 тысяч 584 рубля 69 копеек», — передает РИА Новости слова Говырина. Он добавил, что страховые пенсии в РФ повысят с 1 января на 7,6%.

По данным Соцфонда, в октябре 2025 года средний размер страховой пенсии по старости составлял 25,9 тыс. рублей для неработающих и 22,4 тыс. — для работающих, разрыв между ними сократился до 3,5 тыс. рублей — минимума с 2021 года. Эксперты прогнозируют, что в 2026 году средний размер страховой пенсии вырастет до 27 788,8 рубля.