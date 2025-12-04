Отказ от газа отбросил Европу назад, считает Путин Фото: Роман Наумов © URA.RU

Отказ европейских государств от российского газа привел к энергетическим проблемам и вынудил их возвращаться к ранее закрытым видам генерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин заявил.

«Они просто загоняют себя. Атомные электростанции закрывают, угольную генерацию закрывают — в общем, все закрывают. Как жить-то? А теперь все открывать опять, потому что российского газа дешевого нет», — сказал он в интервью изданию India Today.

Путин также отметил, что последствия такой политики затрагивают не только Европу, но и развивающиеся государства. Он указал, что многие страны с низким и средним уровнем дохода не располагают ресурсами для масштабных инвестиций в «зеленую» энергетику, но при этом сталкиваются с ограничительными мерами Запада в финансовой и технологической сферах.

Продолжение после рекламы