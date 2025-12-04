Логотип РИА URA.RU
Путин оценил последствия отказа Европы от газа РФ

Путин: без российского газа Европе придется открывать угольные генерации
05 декабря 2025 в 00:52
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Отказ европейских государств от российского газа привел к энергетическим проблемам и вынудил их возвращаться к ранее закрытым видам генерации. Об этом заявил президент России Владимир Путин заявил.

«Они просто загоняют себя. Атомные электростанции закрывают, угольную генерацию закрывают — в общем, все закрывают. Как жить-то? А теперь все открывать опять, потому что российского газа дешевого нет», — сказал он в интервью изданию India Today.

Путин также отметил, что последствия такой политики затрагивают не только Европу, но и развивающиеся государства. Он указал, что многие страны с низким и средним уровнем дохода не располагают ресурсами для масштабных инвестиций в «зеленую» энергетику, но при этом сталкиваются с ограничительными мерами Запада в финансовой и технологической сферах.

Ранее премьер-министр германской Саксонии Михаэль Кречмер заявлял, что отказ ЕС от российских энергоносителей привел к утрате конкурентного преимущества и деиндустриализации, и выступал за возобновление поставок после прекращения огня на Украине. На этом фоне Евросоюз принял уже 19-й пакет санкций, запретив, в том числе, импорт российского газа. В Москве подчеркивали, что ограничения не достигают целей и создают риски для мировой экономики.

Комментарии (1)
