Четыре страны отказались участвовать в «Евровидении»

Четыре европейские страны бойкотировали «Евровидение» из-за Израиля Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting

Четыре страны — Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения — отказались от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2026» после решения допустить к состязанию представителя Израиля. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба Европейского вещательного союза (EBU), который организует конкурс. Вещатели этих государств уведомили союз о бойкоте грядущего 70-го, юбилейного «Евровидения».

По данным EBU, решение национальных телекомпаний напрямую связано с голосованием Генеральной ассамблеи союза, которая ранее поддержала участие израильского вещателя в конкурсе 2026 года. «Испания, Ирландия, Нидерланды и Словения уведомили Европейский вещательный союз о намерении не участвовать в конкурсе 2026 года после решения Генеральной ассамблеи допустить к участию представителя Израиля», — сообщили в пресс-службе союза.

В EBU уточнили, что уже получили официальные письма от общественных вещателей четырех стран. Союз зафиксировал их отказ и включил эту информацию в рабочий список подготовки к конкурсу. При этом в организации подчеркнули, что диалог с национальными телекомпаниями продолжается в штатном режиме, а формальных процедур по приостановке их членства не инициировалось.

