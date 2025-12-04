Логотип РИА URA.RU
Во время атаки ВСУ в Белгородской области ранен мирный житель

04 декабря 2025 в 23:59
Фото: © URA.RU

В результате атаки беспилотника ВСУ ранен гражданский житель. В Грайворонскую центральную районную больницу обратился мужчина, получивший травмы при ударе дрона по коммерческому объекту в городе Грайворон. Врачи установили у него минно-взрывную травму и осколочные ранения нижних конечностей. От стационарного лечения пострадавший отказался, ему назначена амбулаторная терапия. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

