Во время атаки ВСУ в Белгородской области ранен мирный житель

04 декабря 2025 в 23:59
В результате атаки беспилотника ВСУ ранен гражданский житель. В Грайворонскую центральную районную больницу обратился мужчина, получивший травмы при ударе дрона по коммерческому объекту в городе Грайворон. Врачи установили у него минно-взрывную травму и осколочные ранения нижних конечностей. От стационарного лечения пострадавший отказался, ему назначена амбулаторная терапия. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
