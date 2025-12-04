Беспилотники ВСУ атаковали Курск, ранен мирный житель
05 декабря 2025 в 01:09
Курск вновь подвергся удару украинских беспилотников. По предварительной информации, в результате падения обломков сбитых БПЛА повреждены оконные стекла в частных жилых домах, а также один автомобиль. Согласно имеющимся на данный момент данным, жертв и пострадавших среди жителей нет. Ситуация находится под личным контролем губернатора области Александра Хинштейна. Об этом заявил глава города Курска Евгений Маслов.
