Беспилотники ВСУ атаковали Курск, ранен мирный житель

05 декабря 2025 в 01:09
Фото: © URA.RU

Курск вновь подвергся удару украинских беспилотников. По предварительной информации, в результате падения обломков сбитых БПЛА повреждены оконные стекла в частных жилых домах, а также один автомобиль. Согласно имеющимся на данный момент данным, жертв и пострадавших среди жителей нет. Ситуация находится под личным контролем губернатора области Александра Хинштейна. Об этом заявил глава города Курска Евгений Маслов.

