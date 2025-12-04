Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

В российских регионах перехватили более 40 дронов ВСУ

05 декабря 2025 в 01:41
Суммарно ПВО сбили 44 летательных объекта

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские средства ПВО за период с 20:00 до 23:00 по мск уничтожили 44 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата», — заявили в telegram-канале ведомства. Больше всего дронов сбито над Курской областью — 30 штук.

Восемь БПЛА поразили над Ростовской областью, три — над Белгородской областью. Над Воронежской областью уничтожил два, а над Брянской областью один.

