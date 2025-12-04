Надж регионами РФ сбито 44 украинских БПЛА
05 декабря 2025 в 01:29
Фото: © URA.RU
ПВО за три часа сбила более 40 украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что 30 из них уничтожено над территорией Курской области.
