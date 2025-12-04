Израиль хочет массово выселять украинских беженцев из страны

Израиль может депортировать тысячи украинских беженцев к концу года Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Десятки тысяч украинских беженцев в Израиле рискуют лишиться статуса временной защиты и оказаться под угрозой депортации в конце декабря 2025 года. Израильские власти до сих пор не приняли решение о продлении режима защиты, введенного в 2022 году после начала боевых действий на Украине. Об этом сообщила израильская газета Haaretz со ссылкой на источники в правительстве и правозащитных организациях.

«Десятки тысяч украинских беженцев, проживающих в Израиле, могут лишиться своего статуса и подвергнуться депортации в конце декабря текущего года», — отмечает газета Haaretz. Издание уточняет, что кабинет министров несколько раз откладывал обсуждение вопроса о продлении статуса, несмотря на обращения общественных организаций. Правозащитники предупредили, что без решения властей люди окажутся в неопределенном положении за несколько недель до истечения срока действия их документов.