Хэштег PutinInIndia возглавил топ популярных тегов в Индии
Путин прибыл в Индию
Фото: пресс-служба президента РФ
Хэштег PutinInIndia вышел на первое место в рейтинге в соцсети X в Индии. Об этом говорят данные исследования.
«В разделе под названием „Популярно“, хэштег PutinInIndia находится на первом месте. На текущий момент пользователи написали 38 тысяч постов с этим тегом», — передает РИА Новости со ссылкой на свое исследование.
Президент РФ Владимир Путин прилетел в столицу Индии, Нью-Дели, с официальным визитом, который пройдет 4-5 декабря. Поездка Путина проходит по приглашению премьер-министра Индии. Визит приурочен к проведению Российско-индийского форума в Нью-Дели. Центральным событием программы станет пленарное заседание, на котором планируется обсудить пути углубления двусторонней торговли, меры по расширению присутствия индийских производителей и поставщиков на рынке России, а также сотрудничество в сфере обороны.
