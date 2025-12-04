Хэштег PutinInIndia возглавил топ популярных тегов в Индии

Путин прибыл в Индию Фото: пресс-служба президента РФ

Хэштег PutinInIndia вышел на первое место в рейтинге в соцсети X в Индии. Об этом говорят данные исследования.

«В разделе под названием „Популярно“, хэштег PutinInIndia находится на первом месте. На текущий момент пользователи написали 38 тысяч постов с этим тегом», — передает РИА Новости со ссылкой на свое исследование.