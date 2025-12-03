Трамп рассказал о встрече американской делегации с Путиным
04 декабря 2025 в 02:14
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Переговоры американской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве прошли весьма успешно. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Комментарии (1)
- В. Пух04 декабря 2025 02:29Успех в чём?
