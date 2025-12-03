На Земле началась магнитная буря

Характер бури оценивают как умеренный Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вечером 3 декабря на Земле началась умеренная магнитная буря, ранее прогнозировавшаяся специалистами. Об этом сообщили эксперты Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«В данный момент степень возмущенности магнитного поля планеты находится на уровне G2 (умеренно — прим. URA.RU) по шкале из пяти. Где G5 — „экстремально сильно“, а G1 — „слабо“», — на данные ученых ссылается ТАСС.

Уровень G2 подразумевает вероятность сбоев в работе энергетической инфраструктуры на Земле. Кроме того, могут наблюдаться перебои в системах радионавигации и нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния при таких условиях могут проявляться вплоть до широты 50 градусов.

