В Одессе мужчина взорвал несколько гранат в жилом доме Фото: Илья Московец © URA.RU

В Одессе мужчина подорвал три гранаты в жилом доме, число пострадавших уточняется. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем telegram-канале.

«В Одессе мужчина взорвал три гранаты в жилом доме... „, — говорится в сообщении. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб и медики. Информация о числе пострадавших на данный момент не разглашается.

Издание также публикует видеокадры и фотографии с места происшествия. На них, как указывает «Страна.ua», видно окровавленного мужчину в салоне машины скорой помощи. На других фрагментах зафиксированы медики, которые перевозят как минимум одного пострадавшего на носилках.

