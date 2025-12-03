Логотип РИА URA.RU
Red Wings обратилась к экстренным сообщением к пассажирам других рейсов из-за ЧП с Boeing-777

Red Wings изменит расписание после возгорания на рейсе Москва — Пхукет
04 декабря 2025 в 01:37
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания Red Wings вынуждена скорректировать расписание части своих рейсов после ЧП с рейсом Москва — Пхукет, который экстренно приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Авиакомпания вынужденно скорректирует расписание нескольких рейсов, о чем заблаговременно предупредит пассажиров. Мы просим с пониманием отнестись к причинам и приносим пассажиров извинения за неудобства. Безопасность — абсолютный приоритет авиакомпании», — говорится в сообщении.

Росавиация предварительно отнесла происшествие с самолетом авиакомпании Red Wings, который совершил возврат в аэропорт «Домодедово» из ‑за возгорания двигателя, к категории авиационного инцидента, говорится в официальном сообщении ведомства. Ранее экстренные службы информировали о зафиксированном возгорании двигателя на данном рейсе. Лайнер благополучно приземлился в «Домодедово». На его борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа. По данным Росавиации, никто из них не пострадал.

