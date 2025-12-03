Трамп раскрыл схему оплаты оружия для Украины через НАТО
Оружие для Украины передается через НАТО за полную стоимость
Поставки вооружений Украине осуществляются через структуры НАТО по полной стоимости. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
