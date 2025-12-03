У части запорожцев пропало электричество из-за обстрела ВСУ
04 декабря 2025 в 02:25
В результате обстрела со стороны ВСУ повреждены объекты электроэнергетической инфраструктуры Запорожской области. В северо-западной части области без электроснабжения остаются 2113 абонентов. Об этом сообщил Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
