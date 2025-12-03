В правительстве ЛНР сообщили о новом ударе ВСУ по Кировску
04 декабря 2025 в 00:45
По городскому округу Кировск был нанесен удар с использованием вражеского беспилотного летательного аппарата. Боеприпас попал в торцевую часть многоквартирного дома на уровне восьмого этажа. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.
