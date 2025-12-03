У пассажирского Boing-777-200, вылетевшего из Домодедово, загорелся двигатель: что известно о происшествии

На борту находились 425 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва — Пхукет, в среду, 3 декабря, штатно приземлился в столичном аэропорту Домодедово после сообщения о возгорании двигателя. Об этом сообщили экстренные службы.

По их данным, посадка прошла в рабочем режиме, без выхода самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Что известно о ЧП — в материале URA.RU.

На борту рейса Москва — Пхукет находится 425 человек

В экстренных службах РИА Новости сообщили, что на борту воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Москва — Пхукет и совершившего посадку в аэропорту «Домодедово» после возгорания двигателя, находились более 400 пассажиров и 13 членов экипажа. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за проблем с двигателем.

Как объяснили инцидент в авиакомпании Red Wings

Авиакомпания вынуждено скорректирует расписание нескольких рейсов Фото: Илья Московец © URA.RU

Пассажирский самолет Boeing 777–200 авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс WZ-3097 из аэропорта Домодедово, 3 декабря вернулся в аэропорт вылета после срабатывания системы контроля двигателя, сообщила пресс-служба Red Wings. Экипаж зафиксировал изменение параметров работы одного из двигателей и принял решение прекратить полет, выполнить заход на посадку и вернуться в Домодедово. Посадка прошла штатно, воздушное судно благополучно приземлилось, пострадавших нет. В авиакомпании подчеркнули, что тиражируемые рядом telegram-каналов сообщения о «пылающем самолете» не соответствуют действительности.

«Во время рейса WZ-3097, выполняемого на самолете Boeing 777–200, экипаж авиалайнера, зафиксировав изменение параметров работы одного из двигателей, принял своевременное и правильное решение вернуться в аэропорт вылета. Борт благополучно совершил посадку в аэропорту Домодедово. Сообщения ряда телеграм-каналов о „пылающем самолете“ некорректны», — говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что самолет после посадки направили на дополнительный технический осмотр. Специалисты проведут диагностику двигателя и сопутствующих систем, пока воздушное судно выводится из эксплуатации. Пассажиров рейса WZ-3097 планируется отправить к пункту назначения на другом борту. До вылета людям предоставят горячее питание, напитки и размещение в гостинице за счет авиакомпании.

Из-за внепланового простоя широкофюзеляжного лайнера Red Wings скорректирует расписание нескольких последующих рейсов. Перевозчик пообещал заранее уведомить всех пассажиров об изменениях времени вылета через смс-рассылку, электронную почту и личные кабинеты при онлайн-покупке билетов. В компании отмечают, что такие решения принимаются для соблюдения норм безопасности полетов и требований технической эксплуатации воздушных судов.

Аэропорт Домодедово продолжает штатную работу

Аэропорт продолжает работу в штатном режиме Фото: Владимир Андреев © URA.RU