Рейс Москва — Пхукет вернулся в аэропорт из-за возгорания двигателя
04 декабря 2025 в 00:55
Пассажирский лайнер, следовавший рейсом из Москвы и вынужденный вернуться в аэропорт из‑за возгорания одного из двигателей, благополучно приземлился. Об этом сообщили экстренные службы.
