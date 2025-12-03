Трамп: Путин хочет завершить конфликт на Украине
04 декабря 2025 в 02:20
Срочная новость
Фото: © URA.RU
По утверждениям спецпосланников Уиткоффа и Кушнера, президент РФ Владимир Путин искренне стремится к завершению конфликта на Украине. Об этом сообщил Президент США Дональд Трамп в Белом доме.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал