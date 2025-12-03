Логотип РИА URA.RU
Пригожин, Валерия, Клава Кока и Катя Iowa застряли в лифте

04 декабря 2025 в 01:57
Иосиф Пригожин, Валерия, Клава Кока и Катя Iowa застряли в лифте

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Известный продюсер Иосиф Пригожин, певица Валерия, а также исполнительницы Клава Кока и Катя Iowa застряли в лифте Московского международного Дома музыки после церемонии «Итоги года Яндекс Музыки». Об этом сообщает telegram-канал Super.

«Иосиф Пригожин, Валерия, Клава Кока и Катя Iowa застряли в лифте. Это не шутка. На момент публикации селебы просидели там уже более 40 минут и ожидают спасения», — сообщили в telegram-канале Super.

